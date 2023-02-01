|1
|2
|3
|4
|Final
|Fort Zumwalt North
|6
|6
|3
|7
|22
|Mehlville
|7
|12
|8
|8
|35
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Fort Zumwalt North
|7-11
|3-4
|670/37
|751/42
|Mehlville
|9-9
|1-1
|805/45
|755/42
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|Fort Zumwalt North
|Individual stats Have not been reported.
|Mehlville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jenna O'Shea (#10, G, Sr.)
|10
|0
|2
|4-11
|2
|Jessica Castaldi (#4, G, Fr.)
|9
|1
|2
|1-2
|3
|Gabi Moen (#23, F, Sr.)
|6
|1
|0
|4-6
|0
|Jas Peters (#55, F, Sr.)
|5
|0
|0
|5-6
|4
|Emma Angeles (#14, F, Jr.)
|3
|0
|0
|3-6
|3
|Mia Hoorman (#24, C, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|1