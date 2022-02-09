Box: MICDS 30, Holt 17

|1
|2
|3
|4
|Final
|MICDS
|0
|0
|0
|0
|30
|Holt
|0
|0
|0
|0
|17
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|MICDS
|15-5
|2-2
|899/45
|572/29
|Holt
|5-16
|1-6
|814/41
|950/48
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|MICDS
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Zaire Harrell (#12, 5-8, G, Sr.)
|11
|4
|1
|0-1
|2
|Binta Fall (#44, 5-11, F, Jr.)
|7
|2
|1
|0
|2
|Ellie Gira (#24, 6-1, F, Sr.)
|6
|2
|0
|2-4
|1
|Genesis Starks (#34, 5-8, G, So.)
|3
|0
|1
|0
|2
|Brianna Desai (#30, 5-10, G, Jr.)
|3
|0
|0
|3-6
|1
|MICDS
|Individual stats Have not been reported.