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Box: MICDS 30, Holt 17

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1234Final
MICDS000030
Holt000017
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
MICDS15-52-2899/45572/29
Holt5-161-6814/41950/48

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MICDSPtsFG3FGFTFL
Zaire Harrell (#12, 5-8, G, Sr.)11410-12
Binta Fall (#44, 5-11, F, Jr.)72102
Ellie Gira (#24, 6-1, F, Sr.)6202-41
Genesis Starks (#34, 5-8, G, So.)30102
Brianna Desai (#30, 5-10, G, Jr.)3003-61
MICDS
Individual stats Have not been reported.
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