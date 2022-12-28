Box: MICDS 44, Lafayette 19

|1
|2
|3
|4
|Final
|MICDS
|12
|10
|10
|12
|44
|Lafayette
|2
|5
|7
|5
|19
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|MICDS
|5-5
|0-0
|430/43
|381/38
|Lafayette
|0-10
|0-0
|261/26
|564/56
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|MICDS
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|CeCe Harris (#4, 5-6, G, So.)
|17
|3
|3
|2-2
|1
|Binta Fall (#44, 5-11, F, Sr.)
|11
|3
|0
|5-6
|2
|Chelsey Nwamu (#32, 5-9, F, Sr.)
|6
|2
|0
|2-6
|2
|Genesis Starks (#34, 5-10, G, Jr.)
|5
|0
|1
|2-4
|1
|Brianna Desai (#30, 5-11, F, Sr.)
|3
|1
|0
|1-1
|2
|Abby Wyckoff (#2, 5-7, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Lafayette
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Taylor Nania (#11, So.)
|6
|3
|0
|0-1
|2
|Lakeia Taylor (#3, Jr.)
|4
|1
|0
|2-2
|1
|Destiny Polk (#2, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|2
|Sophia McClellan (#15, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Faith Szukalski (#44, Fr.)
|2
|1
|0
|0
|3
|Shru Singh (#23, Sr.)
|1
|0
|0
|1-2
|3