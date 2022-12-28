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Box: MICDS 44, Lafayette 19

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1234Final
MICDS1210101244
Lafayette257519
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
MICDS5-50-0430/43381/38
Lafayette0-100-0261/26564/56

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MICDSPtsFG3FGFTFL
CeCe Harris (#4, 5-6, G, So.)17332-21
Binta Fall (#44, 5-11, F, Sr.)11305-62
Chelsey Nwamu (#32, 5-9, F, Sr.)6202-62
Genesis Starks (#34, 5-10, G, Jr.)5012-41
Brianna Desai (#30, 5-11, F, Sr.)3101-12
Abby Wyckoff (#2, 5-7, G, Jr.)21000
LafayettePtsFG3FGFTFL
Taylor Nania (#11, So.)6300-12
Lakeia Taylor (#3, Jr.)4102-21
Destiny Polk (#2, Sr.)30102
Sophia McClellan (#15, Sr.)30101
Faith Szukalski (#44, Fr.)21003
Shru Singh (#23, Sr.)1001-23
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