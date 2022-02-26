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Box: MICDS 54, Ladue 24

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1234Final
Ladue497424
MICDS1415101554
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Ladue6-141-5688/34858/43
MICDS19-62-21148/57741/37

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LaduePtsFG3FGFTFL
Mya Mann (#3, So.)11305-52
McKayley Hopkins (#2, Sr.)5201-44
Anika Speicher (#20, Sr.)3101-23
Alesia Davis (#25, Sr.)3101-22
Eelise Riddle (#5)21002
MICDSPtsFG3FGFTFL
Ellie Gira (#24, 6-1, F, Sr.)15701-24
Binta Fall (#44, 5-11, F, Jr.)11312-41
Ashley Cooper (#40, 6-0, F, Jr.)84001
Brianna Desai (#30, 5-10, G, Jr.)6202-32
CeCe Harris (#4, 5-5, G, Fr.)6111-20
Zaire Harrell (#12, 5-8, G, Sr.)5201-44
Genesis Starks (#34, 5-8, G, So.)30100
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