Box: MICDS 54, Ladue 24

|1
|2
|3
|4
|Final
|Ladue
|4
|9
|7
|4
|24
|MICDS
|14
|15
|10
|15
|54
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Ladue
|6-14
|1-5
|688/34
|858/43
|MICDS
|19-6
|2-2
|1148/57
|741/37
People are also reading…
|Ladue
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Mya Mann (#3, So.)
|11
|3
|0
|5-5
|2
|McKayley Hopkins (#2, Sr.)
|5
|2
|0
|1-4
|4
|Anika Speicher (#20, Sr.)
|3
|1
|0
|1-2
|3
|Alesia Davis (#25, Sr.)
|3
|1
|0
|1-2
|2
|Eelise Riddle (#5)
|2
|1
|0
|0
|2
|MICDS
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ellie Gira (#24, 6-1, F, Sr.)
|15
|7
|0
|1-2
|4
|Binta Fall (#44, 5-11, F, Jr.)
|11
|3
|1
|2-4
|1
|Ashley Cooper (#40, 6-0, F, Jr.)
|8
|4
|0
|0
|1
|Brianna Desai (#30, 5-10, G, Jr.)
|6
|2
|0
|2-3
|2
|CeCe Harris (#4, 5-5, G, Fr.)
|6
|1
|1
|1-2
|0
|Zaire Harrell (#12, 5-8, G, Sr.)
|5
|2
|0
|1-4
|4
|Genesis Starks (#34, 5-8, G, So.)
|3
|0
|1
|0
|0