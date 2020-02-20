Box: Miller Career 46, Carnahan 10

|1
|2
|3
|4
|Final
|Carnahan
|8
|2
|0
|0
|10
|Miller Career
|10
|12
|24
|0
|46
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Carnahan
|5-14
|1-4
|565/30
|974/51
|Miller Career
|16-6
|3-1
|1229/65
|835/44
|Carnahan
|Individual stats Have not been reported.
|Miller Career
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jayrissa Grayson (#32, Sr.)
|11
|4-5
|0
|3-6
|1
|Rayn Tally (#21, Sr.)
|9
|3-6
|1-2
|0
|1
|Kelsey Harris (#22, So.)
|8
|1-2
|2-6
|0
|0
|Ajanae Garrett (#5, Sr.)
|7
|2-2
|0-1
|3-4
|0
|Antuanae Garrett (#30, Sr.)
|6
|3-5
|0
|0
|0
|Raya Tally (#35, Sr.)
|3
|1-7
|0
|1-2
|1
|Ny'lah Rutlin (#10, So.)
|2
|0-1
|0
|2-2
|2