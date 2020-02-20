Box: Miller Career 46, Carnahan 10
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Box: Miller Career 46, Carnahan 10

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1234Final
Carnahan820010
Miller Career101224046
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Carnahan5-141-4565/30974/51
Miller Career16-63-11229/65835/44
Carnahan
Individual stats Have not been reported.
Miller CareerPtsFG3FGFTFL
Jayrissa Grayson (#32, Sr.)114-503-61
Rayn Tally (#21, Sr.)93-61-201
Kelsey Harris (#22, So.)81-22-600
Ajanae Garrett (#5, Sr.)72-20-13-40
Antuanae Garrett (#30, Sr.)63-5000
Raya Tally (#35, Sr.)31-701-21
Ny'lah Rutlin (#10, So.)20-102-22
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