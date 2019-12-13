|1
|2
|3
|4
|Final
|Miller Career
|15
|18
|15
|19
|67
|Chicago Crane
|4
|5
|2
|2
|13
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Miller Career
|3-2
|0-0
|279/56
|208/42
|Chicago Crane
|0-1
|0-0
|13/3
|67/13
|Miller Career
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Antuanae Garrett (#30, Sr.)
|21
|1-4
|6-7
|1-2
|3
|Jayrissa Grayson (#32, Sr.)
|14
|7-9
|0
|0-2
|1
|Ajanae Garrett (#5, Sr.)
|12
|1-2
|3-6
|1-5
|1
|Camille White (#1, So.)
|8
|3-5
|0
|2-3
|0
|Kelsey Harris (#22, So.)
|8
|1-1
|2-7
|0
|2
|Raya Tally (#35, Sr.)
|4
|2-5
|0
|0-1
|1
|Miller Career
|Individual stats Have not been reported.