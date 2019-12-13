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1234Final
Miller Career1518151967
Chicago Crane452213
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Miller Career3-20-0279/56208/42
Chicago Crane0-10-013/367/13
Miller CareerPtsFG3FGFTFL
Antuanae Garrett (#30, Sr.)211-46-71-23
Jayrissa Grayson (#32, Sr.)147-900-21
Ajanae Garrett (#5, Sr.)121-23-61-51
Camille White (#1, So.)83-502-30
Kelsey Harris (#22, So.)81-12-702
Raya Tally (#35, Sr.)42-500-11
Miller Career
Individual stats Have not been reported.

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