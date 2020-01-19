Box: Miller Career 60, KIPP St. Louis 28

|1
|2
|3
|4
|Final
|KIPP St. Louis
|0
|10
|14
|4
|28
|Miller Career
|16
|17
|13
|14
|60
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|KIPP St. Louis
|4-9
|0-0
|380/29
|667/51
|Miller Career
|12-3
|2-0
|867/67
|543/42
|KIPP St. Louis
|Individual stats Have not been reported.
|Miller Career
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kelsey Harris (#22, So.)
|11
|4-6
|1-12
|0
|4
|Antuanae Garrett (#30, Sr.)
|10
|4-10
|0-4
|2-2
|0
|Octavia Hall (#15, Fr.)
|9
|3-6
|0
|3-6
|0
|Jayrissa Grayson (#32, Sr.)
|8
|4-6
|0
|0-2
|1
|Ny'lah Rutlin (#10, So.)
|7
|0-5
|2-3
|1-3
|3
|Raya Tally (#35, Sr.)
|7
|3-7
|0
|1-2
|2
|Ajanae Garrett (#5, Sr.)
|4
|0-3
|0-1
|4-4
|0
|Shuandria VanTreece (#34, Fr.)
|2
|1-2
|0-2
|0
|2
|Camille White (#1, So.)
|2
|1-2
|0
|0
|0