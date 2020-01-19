Box: Miller Career 60, KIPP St. Louis 28
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Box: Miller Career 60, KIPP St. Louis 28

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1234Final
KIPP St. Louis01014428
Miller Career1617131460
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
KIPP St. Louis4-90-0380/29667/51
Miller Career12-32-0867/67543/42
KIPP St. Louis
Individual stats Have not been reported.
Miller CareerPtsFG3FGFTFL
Kelsey Harris (#22, So.)114-61-1204
Antuanae Garrett (#30, Sr.)104-100-42-20
Octavia Hall (#15, Fr.)93-603-60
Jayrissa Grayson (#32, Sr.)84-600-21
Ny'lah Rutlin (#10, So.)70-52-31-33
Raya Tally (#35, Sr.)73-701-22
Ajanae Garrett (#5, Sr.)40-30-14-40
Shuandria VanTreece (#34, Fr.)21-20-202
Camille White (#1, So.)21-2000
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