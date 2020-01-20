Box: Miller Career 43, Lincoln College Prep 42

|1
|2
|3
|4
|Final
|Lincoln College Prep
|8
|8
|11
|15
|42
|Miller Career
|11
|7
|15
|10
|43
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Lincoln College Prep
|0-1
|0-0
|42/42
|43/43
|Miller Career
|12-3
|2-0
|867/867
|543/543
|Lincoln College Prep
|Individual stats Have not been reported.
|Miller Career
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kelsey Harris (#22, So.)
|13
|4-4
|1-9
|2-2
|2
|Antuanae Garrett (#30, Sr.)
|13
|3-5
|2-4
|1-2
|2
|Raya Tally (#35, Sr.)
|7
|3-4
|0
|1-3
|3
|Jayrissa Grayson (#32, Sr.)
|6
|2-7
|0
|2-2
|2
|Ajanae Garrett (#5, Sr.)
|4
|2-4
|0-4
|0
|3