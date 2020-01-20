Box: Miller Career 43, Lincoln College Prep 42
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Box: Miller Career 43, Lincoln College Prep 42

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1234Final
Lincoln College Prep88111542
Miller Career117151043
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Lincoln College Prep0-10-042/4243/43
Miller Career12-32-0867/867543/543
Lincoln College Prep
Individual stats Have not been reported.
Miller CareerPtsFG3FGFTFL
Kelsey Harris (#22, So.)134-41-92-22
Antuanae Garrett (#30, Sr.)133-52-41-22
Raya Tally (#35, Sr.)73-401-33
Jayrissa Grayson (#32, Sr.)62-702-22
Ajanae Garrett (#5, Sr.)42-40-403
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