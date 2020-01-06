Box: Miller Career 84, Soldan 11
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Box: Miller Career 84, Soldan 11

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1234Final
Soldan213511
Miller Career302620884
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Soldan2-41-1170/28280/47
Miller Career6-31-0523/87320/53
Soldan
Individual stats Have not been reported.
Miller CareerPtsFG3FGFTFL
Rayn Tally (#21, Sr.)188-1102-21
Jayrissa Grayson (#32, Sr.)178-1101-20
Ajanae Garrett (#5, Sr.)135-51-101
Antuanae Garrett (#30, Sr.)105-130-100
Raya Tally (#35, Sr.)83-702-41
Kelsey Harris (#22, So.)72-51-201
Ny'lah Rutlin (#10, So.)51-11-200
Nila Campbell (#25, Jr.)42-4000
Camille White (#1, So.)21-1000
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