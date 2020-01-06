Box: Miller Career 84, Soldan 11

|1
|2
|3
|4
|Final
|Soldan
|2
|1
|3
|5
|11
|Miller Career
|30
|26
|20
|8
|84
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Soldan
|2-4
|1-1
|170/28
|280/47
|Miller Career
|6-3
|1-0
|523/87
|320/53
|Soldan
|Individual stats Have not been reported.
|Miller Career
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Rayn Tally (#21, Sr.)
|18
|8-11
|0
|2-2
|1
|Jayrissa Grayson (#32, Sr.)
|17
|8-11
|0
|1-2
|0
|Ajanae Garrett (#5, Sr.)
|13
|5-5
|1-1
|0
|1
|Antuanae Garrett (#30, Sr.)
|10
|5-13
|0-1
|0
|0
|Raya Tally (#35, Sr.)
|8
|3-7
|0
|2-4
|1
|Kelsey Harris (#22, So.)
|7
|2-5
|1-2
|0
|1
|Ny'lah Rutlin (#10, So.)
|5
|1-1
|1-2
|0
|0
|Nila Campbell (#25, Jr.)
|4
|2-4
|0
|0
|0
|Camille White (#1, So.)
|2
|1-1
|0
|0
|0