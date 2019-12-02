Subscribe: $5 for 5 months!
1234Final
Cahokia1515121557
Mount Vernon, Illinois2717171273
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Cahokia1-10-1122/61128/64
Mount Vernon, Illinois3-11-0241/120220/110
CahokiaPtsFG3FGFTFL
Tatyanna Tucker (#14, Sr.)186-72-605
Tarkeyia Wells (#24, Sr.)134-81-62-41
Destiny Snider (#4, So.)63-700-22
Makayla Brownlee (#12, Sr.)602-501
Kayla Lacy (#22, Sr.)52-701-34
Jalacey Brown (#3, Sr.)42-20-304
Jayla Jennings (#30)30-21-303
Mel Woolens (#32, Sr.)21-2001
Cahokia
Individual stats Have not been reported.

Sign up for our free newsletter for the most comprehensive digest of sports stats, scores and stories from any and all area high schools.