|1
|2
|3
|4
|Final
|Cahokia
|15
|15
|12
|15
|57
|Mount Vernon, Illinois
|27
|17
|17
|12
|73
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Cahokia
|1-1
|0-1
|122/61
|128/64
|Mount Vernon, Illinois
|3-1
|1-0
|241/120
|220/110
|Cahokia
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Tatyanna Tucker (#14, Sr.)
|18
|6-7
|2-6
|0
|5
|Tarkeyia Wells (#24, Sr.)
|13
|4-8
|1-6
|2-4
|1
|Destiny Snider (#4, So.)
|6
|3-7
|0
|0-2
|2
|Makayla Brownlee (#12, Sr.)
|6
|0
|2-5
|0
|1
|Kayla Lacy (#22, Sr.)
|5
|2-7
|0
|1-3
|4
|Jalacey Brown (#3, Sr.)
|4
|2-2
|0-3
|0
|4
|Jayla Jennings (#30)
|3
|0-2
|1-3
|0
|3
|Mel Woolens (#32, Sr.)
|2
|1-2
|0
|0
|1
|Cahokia
|Individual stats Have not been reported.