Box: Nashville 33, Belleville West 25

|1
|2
|3
|4
|Final
|Nashville
|6
|7
|10
|10
|33
|Belleville West
|5
|2
|7
|11
|25
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Nashville
|6-8
|0-0
|515/37
|570/41
|Belleville West
|2-17
|1-6
|687/49
|935/67
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|Nashville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Korbi Rhine (#10, Sr.)
|8
|3
|0
|2-3
|2
|Avery Reeder (#4, So.)
|8
|1
|0
|6-8
|2
|Hope Liszewski (#23, Sr.)
|5
|1
|1
|0
|0
|Emma Van Hise (#5, Sr.)
|4
|1
|0
|2-4
|0
|Emma Behrmann (#33)
|3
|0
|0
|3-4
|2
|Baylie Newman (#21, Sr.)
|2
|1
|0
|0-1
|1
|Colleen Jahnke (#51, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Reese Varel (#20, Sr.)
|1
|0
|0
|1-2
|1
|Belleville West
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Keyara Baerga-Plumey (Sr.)
|7
|2
|1
|0
|1
|Jalynn Rook (#5, 5-6, G, Sr.)
|5
|1
|1
|0
|2
|Aniyla Branson (#2, Sr.)
|5
|2
|0
|1-2
|1
|Ja'Mya Company (#23, Sr.)
|5
|1
|0
|3-5
|4
|Tikylah Harris-Mickens (#11, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|4