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Box: Nashville 33, Belleville West 25

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1234Final
Nashville67101033
Belleville West5271125
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Nashville6-80-0515/37570/41
Belleville West2-171-6687/49935/67

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NashvillePtsFG3FGFTFL
Korbi Rhine (#10, Sr.)8302-32
Avery Reeder (#4, So.)8106-82
Hope Liszewski (#23, Sr.)51100
Emma Van Hise (#5, Sr.)4102-40
Emma Behrmann (#33)3003-42
Baylie Newman (#21, Sr.)2100-11
Colleen Jahnke (#51, Sr.)21000
Reese Varel (#20, Sr.)1001-21
Belleville WestPtsFG3FGFTFL
Keyara Baerga-Plumey (Sr.)72101
Jalynn Rook (#5, 5-6, G, Sr.)51102
Aniyla Branson (#2, Sr.)5201-21
Ja'Mya Company (#23, Sr.)5103-54
Tikylah Harris-Mickens (#11, Sr.)30104
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