Box: Nashville 45, Pinckneyville 25

|1
|2
|3
|4
|Final
|Pinckneyville
|0
|17
|3
|5
|25
|Nashville
|11
|9
|13
|12
|45
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Pinckneyville
|6-6
|0-0
|476/40
|539/45
|Nashville
|11-6
|0-0
|695/58
|579/48
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|Pinckneyville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Emily Baggett (#14, 5-9, G, So.)
|9
|0
|3
|0-2
|0
|Olivia Wiggers (#10, 5-9, G, Jr.)
|6
|0
|2
|0
|0
|Lily Tanner (#30, 6-0, F, Sr.)
|5
|0
|1
|2-2
|2
|Mo Morgenthaler (#1, 5-9, G, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|3
|Carly Heisner (#23, 5-7, F, Jr.)
|2
|0
|0
|2-2
|0
|Nashville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Alyssa Cole (#32, 5-10, F, Sr.)
|16
|5
|1
|3-3
|1
|Halle Rueter (#2, 5-8, G, Sr.)
|7
|1
|1
|2-2
|1
|Talanie Kozuszek (#3, 5-7, G, Sr.)
|5
|1
|1
|0-2
|1
|Jordan Donato (#12, 5-9, F, Sr.)
|5
|1
|1
|0
|2
|Emily Schnitker (#11, 5-7, G, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Korbi Rhine (#10, 5-6, G, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Reese Varel (#20, 6-1, C, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Baylie Newman (#21, 5-10, C, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Colleen Jahnke (#40, 5-6, F, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|1