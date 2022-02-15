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Box: Nashville 45, Pinckneyville 25

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1234Final
Pinckneyville0173525
Nashville119131245
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Pinckneyville6-60-0476/40539/45
Nashville11-60-0695/58579/48

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PinckneyvillePtsFG3FGFTFL
Emily Baggett (#14, 5-9, G, So.)9030-20
Olivia Wiggers (#10, 5-9, G, Jr.)60200
Lily Tanner (#30, 6-0, F, Sr.)5012-22
Mo Morgenthaler (#1, 5-9, G, Jr.)30103
Carly Heisner (#23, 5-7, F, Jr.)2002-20
NashvillePtsFG3FGFTFL
Alyssa Cole (#32, 5-10, F, Sr.)16513-31
Halle Rueter (#2, 5-8, G, Sr.)7112-21
Talanie Kozuszek (#3, 5-7, G, Sr.)5110-21
Jordan Donato (#12, 5-9, F, Sr.)51102
Emily Schnitker (#11, 5-7, G, Sr.)30101
Korbi Rhine (#10, 5-6, G, Jr.)30101
Reese Varel (#20, 6-1, C, Jr.)21000
Baylie Newman (#21, 5-10, C, Jr.)21001
Colleen Jahnke (#40, 5-6, F, Jr.)21001
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