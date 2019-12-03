|1
|2
|3
|4
|Final
|Lafayette
|12
|6
|10
|9
|37
|Nerinx Hall
|2
|12
|12
|16
|42
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Lafayette
|0-2
|0-1
|73/36
|102/51
|Nerinx Hall
|2-0
|0-0
|94/47
|83/42
|Lafayette
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Brynn Jeffries (#5, Jr.)
|18
|6
|1
|3-3
|0
|Maddie Chester (#15, Sr.)
|8
|1
|2
|0
|0
|Katie Reed (#12, Jr.)
|5
|2
|0
|1-2
|0
|Kayla Carpenter (#11, Sr.)
|3
|1
|0
|1-3
|0
|Brynn Roach (#21, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Ana McClellan (#20, So.)
|1
|0
|0
|1-2
|0
|Nerinx Hall
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Lyndsey Heckel (#11, 5-9, Sr.)
|12
|2-8
|1-6
|5-7
|3
|Allie Carosello (#43, 6-1, So.)
|10
|4-5
|0
|2-2
|4
|Mackenzie Duff (#24, 6-0, Jr.)
|8
|2-8
|0
|4-7
|0
|Mallory Klutho (#10, 5-8, Sr.)
|6
|0-1
|2-6
|0
|4
|Ella Gaona (#34, 5-5, Fr.)
|4
|2-4
|0-2
|0
|0
|Rachel Solverud (#44, 5-10, Sr.)
|2
|0-4
|0-2
|2-2
|1