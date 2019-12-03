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1234Final
Lafayette12610937
Nerinx Hall212121642
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Lafayette0-20-173/36102/51
Nerinx Hall2-00-094/4783/42
LafayettePtsFG3FGFTFL
Brynn Jeffries (#5, Jr.)18613-30
Maddie Chester (#15, Sr.)81200
Katie Reed (#12, Jr.)5201-20
Kayla Carpenter (#11, Sr.)3101-30
Brynn Roach (#21, Jr.)21000
Ana McClellan (#20, So.)1001-20
Nerinx HallPtsFG3FGFTFL
Lyndsey Heckel (#11, 5-9, Sr.)122-81-65-73
Allie Carosello (#43, 6-1, So.)104-502-24
Mackenzie Duff (#24, 6-0, Jr.)82-804-70
Mallory Klutho (#10, 5-8, Sr.)60-12-604
Ella Gaona (#34, 5-5, Fr.)42-40-200
Rachel Solverud (#44, 5-10, Sr.)20-40-22-21

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