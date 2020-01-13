Box: Nerinx Hall 54, Mehlville 21

|1
|2
|3
|4
|Final
|Nerinx Hall
|19
|22
|8
|5
|54
|Mehlville
|6
|5
|5
|5
|21
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Nerinx Hall
|8-5
|0-1
|617/47
|523/40
|Mehlville
|2-9
|0-1
|316/24
|505/39
|Nerinx Hall
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Mackenzie Duff (#24, 6-0, F, Jr.)
|20
|8-11
|0
|4-5
|2
|Lyndsey Heckel (#11, 5-9, G, Sr.)
|17
|3-7
|3-8
|2-7
|0
|Allie Carosello (#43, 6-1, C, So.)
|7
|3-8
|0
|1-2
|1
|Rachel Solverud (#44, 5-10, F, Sr.)
|3
|0-2
|1-3
|0
|1
|Allie Brown (#2, 5-2, G, Sr.)
|3
|1-5
|0
|1-2
|1
|Addison Brazile (#30, 5-8, F, Jr.)
|2
|1-3
|0-1
|0
|0
|Mallory Klutho (#10, 5-8, G, Sr.)
|2
|1-2
|0-2
|0
|1
|Mehlville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Makayla Moore (#34, 5-6, G, Fr.)
|10
|3
|1
|1-4
|0
|Brianna Angeles (#14, 5-7, G, Jr.)
|5
|1
|1
|0
|0
|Lilly Tremusini (#20, 5-5, G, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Jenna O'Shea (#10, 5-7, G, Fr.)
|2
|1
|0
|0
|0