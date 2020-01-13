Box: Nerinx Hall 54, Mehlville 21
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Box: Nerinx Hall 54, Mehlville 21

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1234Final
Nerinx Hall19228554
Mehlville655521
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Nerinx Hall8-50-1617/47523/40
Mehlville2-90-1316/24505/39
Nerinx HallPtsFG3FGFTFL
Mackenzie Duff (#24, 6-0, F, Jr.)208-1104-52
Lyndsey Heckel (#11, 5-9, G, Sr.)173-73-82-70
Allie Carosello (#43, 6-1, C, So.)73-801-21
Rachel Solverud (#44, 5-10, F, Sr.)30-21-301
Allie Brown (#2, 5-2, G, Sr.)31-501-21
Addison Brazile (#30, 5-8, F, Jr.)21-30-100
Mallory Klutho (#10, 5-8, G, Sr.)21-20-201
MehlvillePtsFG3FGFTFL
Makayla Moore (#34, 5-6, G, Fr.)10311-40
Brianna Angeles (#14, 5-7, G, Jr.)51100
Lilly Tremusini (#20, 5-5, G, Jr.)42000
Jenna O'Shea (#10, 5-7, G, Fr.)21000
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