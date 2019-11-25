|1
|2
|3
|4
|Final
|Carlyle
|6
|13
|7
|2
|28
|Nokomis
|8
|9
|6
|9
|32
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Carlyle
|0-2
|0-0
|41/20
|71/36
|Nokomis
|1-2
|0-0
|87/44
|119/60
|Carlyle
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Molly Diekemper (#25, 6-0, G, Sr.)
|18
|4
|3
|1-2
|3
|Ashlyn Weh (#22, 5-9, F, Fr.)
|8
|4
|0
|0
|3
|Amaurie Kilbert (#23, 5-7, G, So.)
|2
|0
|0
|2-2
|4
|Nokomis
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Mia Fesser (#10, 5-2, G, Jr.)
|10
|1
|2
|2-4
|0
|Macee Eisenbarth (#22, 5-7, F, Sr.)
|9
|3
|0
|3-4
|4
|Audrey Sabol (#25, 6-0, F, Fr.)
|9
|4
|0
|1-2
|1
|Kristen Stauder (#21, 5-6, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Hailey Engelman (#3, 5-5, G, Fr.)
|2
|0
|0
|2-2
|1