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1234Final
Carlyle6137228
Nokomis896932
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Carlyle0-20-041/2071/36
Nokomis1-20-087/44119/60
CarlylePtsFG3FGFTFL
Molly Diekemper (#25, 6-0, G, Sr.)18431-23
Ashlyn Weh (#22, 5-9, F, Fr.)84003
Amaurie Kilbert (#23, 5-7, G, So.)2002-24
NokomisPtsFG3FGFTFL
Mia Fesser (#10, 5-2, G, Jr.)10122-40
Macee Eisenbarth (#22, 5-7, F, Sr.)9303-44
Audrey Sabol (#25, 6-0, F, Fr.)9401-21
Kristen Stauder (#21, 5-6, G, Jr.)21000
Hailey Engelman (#3, 5-5, G, Fr.)2002-21

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