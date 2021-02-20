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Box: North County 83, Francis Howell North 59
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Box: North County 83, Francis Howell North 59

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1234Final
Francis Howell North1714131559
North County1522281883
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Francis Howell North16-67-21219/55878/40
North County16-23-11147/52771/35
Francis Howell NorthPtsFG3FGFTFL
Isabelle Delarue (#20, 6-0, G, Sr.)22533-33
Jay'la Teasley (#3, 5-5, G, Sr.)17227-84
Hannah Ermeling (#11, 5-8, G, Jr.)111304
Alicia Hunn (#25, 5-7, G, Fr.)5201-20
Becka Brissette (#14, 5-6, G, Sr.)21002
Cate Hahn (#23, 5-10, G, Sr.)21005
Francis Howell North
Individual stats Have not been reported.
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