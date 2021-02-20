Box: North County 83, Francis Howell North 59

|1
|2
|3
|4
|Final
|Francis Howell North
|17
|14
|13
|15
|59
|North County
|15
|22
|28
|18
|83
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Francis Howell North
|16-6
|7-2
|1219/55
|878/40
|North County
|16-2
|3-1
|1147/52
|771/35
|Francis Howell North
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Isabelle Delarue (#20, 6-0, G, Sr.)
|22
|5
|3
|3-3
|3
|Jay'la Teasley (#3, 5-5, G, Sr.)
|17
|2
|2
|7-8
|4
|Hannah Ermeling (#11, 5-8, G, Jr.)
|11
|1
|3
|0
|4
|Alicia Hunn (#25, 5-7, G, Fr.)
|5
|2
|0
|1-2
|0
|Becka Brissette (#14, 5-6, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Cate Hahn (#23, 5-10, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|5