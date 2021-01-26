 Skip to main content
You have permission to edit this article.
Edit
Box: Oakville 45, Cor Jesu 36
0 comments

Box: Oakville 45, Cor Jesu 36

  • 0
Subscribe for $1 a month
1234Final
Oakville107141445
Cor Jesu10126836
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Oakville6-81-0587/42572/41
Cor Jesu8-81-3753/54805/58
OakvillePtsFG3FGFTFL
Kylie Anderson (#34, G, So.)156-81-601
Isabella Dickneite (#30, F, Sr.)125-802-23
Mya Minor (#14, G, Jr.)103-61-11-32
Lauren Verdin (#44, F, Jr.)41-302-24
Brenna Breitenstein (#20, G, Sr.)31-401-50
Faith Kohm (#24, G, Jr.)10-401-20
Cor JesuPtsFG3FGFTFL
Mallory Ronshausen (#24, 5-7, G, Sr.)110-63-112-44
Paige Dolreny (#25, 5-9, G, Fr.)114-71-304
Amy Varghese (#11, 5-4, G, Jr.)91-32-71-25
Addison Erusha (#10, 5-6, G, Sr.)31-60-21-12
Francie Luna (#12, 5-4, G, Jr.)21-1000
0 comments

Tags

More sports videos from STLtoday.com

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Blues News

Breaking News

Cardinals News

Daily 6

National Breaking News

Sports