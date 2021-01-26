Box: Oakville 45, Cor Jesu 36

|1
|2
|3
|4
|Final
|Oakville
|10
|7
|14
|14
|45
|Cor Jesu
|10
|12
|6
|8
|36
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Oakville
|6-8
|1-0
|587/42
|572/41
|Cor Jesu
|8-8
|1-3
|753/54
|805/58
|Oakville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kylie Anderson (#34, G, So.)
|15
|6-8
|1-6
|0
|1
|Isabella Dickneite (#30, F, Sr.)
|12
|5-8
|0
|2-2
|3
|Mya Minor (#14, G, Jr.)
|10
|3-6
|1-1
|1-3
|2
|Lauren Verdin (#44, F, Jr.)
|4
|1-3
|0
|2-2
|4
|Brenna Breitenstein (#20, G, Sr.)
|3
|1-4
|0
|1-5
|0
|Faith Kohm (#24, G, Jr.)
|1
|0-4
|0
|1-2
|0