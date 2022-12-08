Box: Oakville 46, Seckman 19

|1
|2
|3
|4
|Final
|Seckman
|8
|2
|4
|5
|19
|Oakville
|10
|15
|13
|8
|46
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Seckman
|2-3
|0-1
|174/35
|203/41
|Oakville
|4-1
|1-0
|232/46
|164/33
People are also reading…
|Seckman
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jamison Spreck (#14, 5-9, F, Sr.)
|6
|0
|0
|6-9
|1
|Brooke Meeks (#12, 5-7, G, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Olivia Moeckel (#21, 5-8, F, Sr.)
|3
|0
|0
|3-6
|0
|Emma Robinson (#3, 5-7, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Avery Kube (#5, 5-7, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0-2
|3
|Caleigh Meeks (#1, 5-8, F, So.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Seckman
|Individual stats Have not been reported.