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Box: Oakville 46, Seckman 19

  • 0
1234Final
Seckman824519
Oakville101513846
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Seckman2-30-1174/35203/41
Oakville4-11-0232/46164/33

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SeckmanPtsFG3FGFTFL
Jamison Spreck (#14, 5-9, F, Sr.)6006-91
Brooke Meeks (#12, 5-7, G, Jr.)42000
Olivia Moeckel (#21, 5-8, F, Sr.)3003-60
Emma Robinson (#3, 5-7, G, Sr.)21000
Avery Kube (#5, 5-7, G, Sr.)2100-23
Caleigh Meeks (#1, 5-8, F, So.)21002
Seckman
Individual stats Have not been reported.
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