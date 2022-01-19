Box: Oakville 47, Cor Jesu 38

|1
|2
|3
|4
|Final
|Cor Jesu
|9
|3
|9
|17
|38
|Oakville
|14
|7
|15
|11
|47
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Cor Jesu
|4-11
|0-3
|575/38
|675/45
|Oakville
|7-5
|2-0
|562/37
|485/32
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|Cor Jesu
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Paige Dolrenry (#25, 5-9, G, So.)
|11
|3-6
|1-2
|2-3
|3
|Kenzie Van Bree (#5, 5-8, G, So.)
|5
|1-3
|1-1
|0
|1
|Grace Bellistri (#11, 5-8, G, So.)
|4
|2-5
|0
|0
|0
|Audrey Beuligmann (#15, 5-7, G, Sr.)
|4
|2-2
|0-5
|0-1
|1
|Sophia Newman (#40, 6-0, F, Jr.)
|4
|2-6
|0-1
|0
|2
|Sophia Bellistri (#24, 5-10, F, So.)
|4
|1-3
|0
|2-7
|2
|Amy Varghese (#10, 5-5, G, Sr.)
|3
|1-9
|0-5
|1-3
|5
|Francie Luna (#12, 5-5, G, Sr.)
|2
|1-2
|0-3
|0
|2
|Lauren Knox (#22, 6-0, G, So.)
|1
|0-3
|0
|1-2
|0
|Oakville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Mya Minor (#14, Sr.)
|18
|5-11
|0
|8-11
|1
|Addie Czuppon (#15, So.)
|16
|3-6
|2-4
|4-4
|2
|Faith Kohm (#24, Sr.)
|6
|2-5
|0
|2-5
|3
|Kylie Anderson (#34, Jr.)
|5
|1-4
|1-3
|0
|0
|Lauren Verdin (#44, Sr.)
|2
|1-1
|0
|0-1
|2