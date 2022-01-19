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Box: Oakville 47, Cor Jesu 38

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1234Final
Cor Jesu9391738
Oakville147151147
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Cor Jesu4-110-3575/38675/45
Oakville7-52-0562/37485/32

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Cor JesuPtsFG3FGFTFL
Paige Dolrenry (#25, 5-9, G, So.)113-61-22-33
Kenzie Van Bree (#5, 5-8, G, So.)51-31-101
Grace Bellistri (#11, 5-8, G, So.)42-5000
Audrey Beuligmann (#15, 5-7, G, Sr.)42-20-50-11
Sophia Newman (#40, 6-0, F, Jr.)42-60-102
Sophia Bellistri (#24, 5-10, F, So.)41-302-72
Amy Varghese (#10, 5-5, G, Sr.)31-90-51-35
Francie Luna (#12, 5-5, G, Sr.)21-20-302
Lauren Knox (#22, 6-0, G, So.)10-301-20
OakvillePtsFG3FGFTFL
Mya Minor (#14, Sr.)185-1108-111
Addie Czuppon (#15, So.)163-62-44-42
Faith Kohm (#24, Sr.)62-502-53
Kylie Anderson (#34, Jr.)51-41-300
Lauren Verdin (#44, Sr.)21-100-12
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