Box: Oakville 45, Columbia 23
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Box: Oakville 45, Columbia 23

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1234Final
Oakville910101645
Columbia1164223
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Oakville11-52-1736/46532/33
Columbia10-143-5473/301086/68
OakvillePtsFG3FGFTFL
Mya Minor (#14, 5-6, G, So.)167-1002-21
Angela Elguezabal (#24, 5-9, F, Sr.)83-1002-20
Kylie Anderson (#34, 5-7, G, Fr.)63-6003
Isabella Dickneite (#30, 5-9, F, Jr.)41-502-20
Amanda FitzWilliam (#42, 5-8, G, Sr.)41-150-12-21
Lauren Halamicek (#12, 5-6, G, Sr.)301-100
Brenna Breitenstein (#20, 5-7, G, Jr.)21-1000
Calynn Gicante (#22, 6-1, C, Sr.)21-5001
Oakville
Individual stats Have not been reported.
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