Box: Oakville 45, Columbia 23

|1
|2
|3
|4
|Final
|Oakville
|9
|10
|10
|16
|45
|Columbia
|11
|6
|4
|2
|23
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Oakville
|11-5
|2-1
|736/46
|532/33
|Columbia
|10-14
|3-5
|473/30
|1086/68
|Oakville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Mya Minor (#14, 5-6, G, So.)
|16
|7-10
|0
|2-2
|1
|Angela Elguezabal (#24, 5-9, F, Sr.)
|8
|3-10
|0
|2-2
|0
|Kylie Anderson (#34, 5-7, G, Fr.)
|6
|3-6
|0
|0
|3
|Isabella Dickneite (#30, 5-9, F, Jr.)
|4
|1-5
|0
|2-2
|0
|Amanda FitzWilliam (#42, 5-8, G, Sr.)
|4
|1-15
|0-1
|2-2
|1
|Lauren Halamicek (#12, 5-6, G, Sr.)
|3
|0
|1-1
|0
|0
|Brenna Breitenstein (#20, 5-7, G, Jr.)
|2
|1-1
|0
|0
|0
|Calynn Gicante (#22, 6-1, C, Sr.)
|2
|1-5
|0
|0
|1
|Oakville
|Individual stats Have not been reported.