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1234Final
Cor Jesu615161249
Oakville168131552
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Cor Jesu0-10-049/4952/52
Oakville1-00-052/5249/49
Cor JesuPtsFG3FGFTFL
Mallory Ronshausen (#24, 5-8, G, Jr.)264-63-139-93
Julia Boyet (#21, 5-10, F, Sr.)105-9003
Lilly Berger (#14, 5-1, G)51-21-300
Addison Erusha (#10, 5-6, G, Jr.)41-100-62-25
Olivia Korpecki (#22, 5-10, F, Sr.)21-5005
Sarah Collier (#31, 5-10, F, Jr.)21-20-302
OakvillePtsFG3FGFTFL
Isabella Dickneite (#30, 5-9, Jr.)187-1004-73
Amanda FitzWilliam (5-8, Sr.)145-130-24-64
Angela Elguezabal (5-9, Sr.)94-1001-20
Mya Minor (5-6, So.)62-702-43
Lauren Halamicek (5-6, Sr.)30-21-203
Calynn Gicante (6-1, Sr.)21-3000

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