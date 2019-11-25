|1
|2
|3
|4
|Final
|Cor Jesu
|6
|15
|16
|12
|49
|Oakville
|16
|8
|13
|15
|52
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Cor Jesu
|0-1
|0-0
|49/49
|52/52
|Oakville
|1-0
|0-0
|52/52
|49/49
|Cor Jesu
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Mallory Ronshausen (#24, 5-8, G, Jr.)
|26
|4-6
|3-13
|9-9
|3
|Julia Boyet (#21, 5-10, F, Sr.)
|10
|5-9
|0
|0
|3
|Lilly Berger (#14, 5-1, G)
|5
|1-2
|1-3
|0
|0
|Addison Erusha (#10, 5-6, G, Jr.)
|4
|1-10
|0-6
|2-2
|5
|Olivia Korpecki (#22, 5-10, F, Sr.)
|2
|1-5
|0
|0
|5
|Sarah Collier (#31, 5-10, F, Jr.)
|2
|1-2
|0-3
|0
|2
|Oakville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Isabella Dickneite (#30, 5-9, Jr.)
|18
|7-10
|0
|4-7
|3
|Amanda FitzWilliam (5-8, Sr.)
|14
|5-13
|0-2
|4-6
|4
|Angela Elguezabal (5-9, Sr.)
|9
|4-10
|0
|1-2
|0
|Mya Minor (5-6, So.)
|6
|2-7
|0
|2-4
|3
|Lauren Halamicek (5-6, Sr.)
|3
|0-2
|1-2
|0
|3
|Calynn Gicante (6-1, Sr.)
|2
|1-3
|0
|0
|0