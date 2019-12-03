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1234Final
Fox000018
Oakville000050
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Fox2-20-0183/46213/53
Oakville3-00-0168/4276/19
Fox
Individual stats Have not been reported.
OakvillePtsFG3FGFTFL
Angela Elguezabal (5-9, Sr.)177-703-30
Calynn Gicante (6-1, Sr.)105-10001
Amanda FitzWilliam (5-8, Sr.)82-904-51
Mya Minor (5-6, So.)72-50-13-34
Isabella Dickneite (#30, 5-9, Jr.)51-603-43
Lauren Halamicek (5-6, Sr.)30-21-300

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