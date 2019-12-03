|1
|2
|3
|4
|Final
|Fox
|0
|0
|0
|0
|18
|Oakville
|0
|0
|0
|0
|50
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Fox
|2-2
|0-0
|183/46
|213/53
|Oakville
|3-0
|0-0
|168/42
|76/19
|Fox
|Individual stats Have not been reported.
|Oakville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Angela Elguezabal (5-9, Sr.)
|17
|7-7
|0
|3-3
|0
|Calynn Gicante (6-1, Sr.)
|10
|5-10
|0
|0
|1
|Amanda FitzWilliam (5-8, Sr.)
|8
|2-9
|0
|4-5
|1
|Mya Minor (5-6, So.)
|7
|2-5
|0-1
|3-3
|4
|Isabella Dickneite (#30, 5-9, Jr.)
|5
|1-6
|0
|3-4
|3
|Lauren Halamicek (5-6, Sr.)
|3
|0-2
|1-3
|0
|0