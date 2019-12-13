|1
|2
|3
|4
|Final
|Oakville
|20
|18
|17
|5
|60
|Fox
|9
|7
|2
|3
|21
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Oakville
|6-0
|1-0
|330/55
|173/29
|Fox
|3-3
|0-1
|239/40
|305/51
|Oakville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Mya Minor (5-6, So.)
|15
|7-12
|0
|1-2
|1
|Angela Elguezabal (5-9, Sr.)
|10
|5-5
|0
|0
|0
|Calynn Gicante (6-1, Sr.)
|10
|4-7
|0
|2-2
|2
|Isabella Dickneite (#30, 5-9, Jr.)
|8
|4-6
|0
|0
|0
|Faith Kohm (#40, 5-6, Jr.)
|6
|3-5
|0
|0
|2
|Lauren Halamicek (5-6, Sr.)
|5
|1-3
|1-3
|0
|2
|Amanda FitzWilliam (5-8, Sr.)
|4
|0-4
|0-1
|4-6
|0
|Brenna Breitenstein (#20, 5-7, Jr.)
|2
|1-3
|0
|0
|1
|Oakville
|Individual stats Have not been reported.