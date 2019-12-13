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1234Final
Oakville201817560
Fox972321
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Oakville6-01-0330/55173/29
Fox3-30-1239/40305/51
OakvillePtsFG3FGFTFL
Mya Minor (5-6, So.)157-1201-21
Angela Elguezabal (5-9, Sr.)105-5000
Calynn Gicante (6-1, Sr.)104-702-22
Isabella Dickneite (#30, 5-9, Jr.)84-6000
Faith Kohm (#40, 5-6, Jr.)63-5002
Lauren Halamicek (5-6, Sr.)51-31-302
Amanda FitzWilliam (5-8, Sr.)40-40-14-60
Brenna Breitenstein (#20, 5-7, Jr.)21-3001
Oakville
Individual stats Have not been reported.

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