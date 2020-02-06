Box: Oakville 53, Marquette 49
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Box: Oakville 53, Marquette 49

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1234Final
Oakville1111161553
Marquette18188549
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Oakville13-52-1835/46618/34
Marquette11-72-1966/54839/47
OakvillePtsFG3FGFTFL
Calynn Gicante (#22, 6-1, C, Sr.)155-1205-72
Mya Minor (#14, 5-6, G, So.)113-705-53
Amanda FitzWilliam (#42, 5-8, G, Sr.)102-110-26-104
Isabella Dickneite (#30, 5-9, F, Jr.)84-6001
Lauren Halamicek (#12, 5-6, G, Sr.)62-20-32-22
Angela Elguezabal (#24, 5-9, F, Sr.)30-803-43
MarquettePtsFG3FGFTFL
Taylor Montgomery (#25)144-92-40-13
Kennedi Watkins (#14, 5-11, F, Jr.)134-140-15-104
Taryn Blevins (#1, 5-5, G, Fr.)111-43-502
Ally Fitzgerald (#5, 6-1, C, So.)42-1000-13
Teresa Dorhauer (#4, 5-8, G, Jr.)21-40-402
Katie Baumgartner (#23, 5-10, F, So.)20-202-40
Emma Morrow (#24, 5-11, G, Jr.)21-40-205
Grace Williams (#34, 5-9, F, Jr.)1001-22
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