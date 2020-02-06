Box: Oakville 53, Marquette 49

|1
|2
|3
|4
|Final
|Oakville
|11
|11
|16
|15
|53
|Marquette
|18
|18
|8
|5
|49
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Oakville
|13-5
|2-1
|835/46
|618/34
|Marquette
|11-7
|2-1
|966/54
|839/47
|Oakville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Calynn Gicante (#22, 6-1, C, Sr.)
|15
|5-12
|0
|5-7
|2
|Mya Minor (#14, 5-6, G, So.)
|11
|3-7
|0
|5-5
|3
|Amanda FitzWilliam (#42, 5-8, G, Sr.)
|10
|2-11
|0-2
|6-10
|4
|Isabella Dickneite (#30, 5-9, F, Jr.)
|8
|4-6
|0
|0
|1
|Lauren Halamicek (#12, 5-6, G, Sr.)
|6
|2-2
|0-3
|2-2
|2
|Angela Elguezabal (#24, 5-9, F, Sr.)
|3
|0-8
|0
|3-4
|3
|Marquette
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Taylor Montgomery (#25)
|14
|4-9
|2-4
|0-1
|3
|Kennedi Watkins (#14, 5-11, F, Jr.)
|13
|4-14
|0-1
|5-10
|4
|Taryn Blevins (#1, 5-5, G, Fr.)
|11
|1-4
|3-5
|0
|2
|Ally Fitzgerald (#5, 6-1, C, So.)
|4
|2-10
|0
|0-1
|3
|Teresa Dorhauer (#4, 5-8, G, Jr.)
|2
|1-4
|0-4
|0
|2
|Katie Baumgartner (#23, 5-10, F, So.)
|2
|0-2
|0
|2-4
|0
|Emma Morrow (#24, 5-11, G, Jr.)
|2
|1-4
|0-2
|0
|5
|Grace Williams (#34, 5-9, F, Jr.)
|1
|0
|0
|1-2
|2