Box: Oakville 39, Notre Dame 29
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Box: Oakville 39, Notre Dame 29

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1234Final
Notre Dame31061029
Oakville211151139
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Notre Dame5-101-3511/34619/41
Oakville10-52-1691/46509/34
Notre Dame
Individual stats Have not been reported.
OakvillePtsFG3FGFTFL
Amanda FitzWilliam (#42, 5-8, G, Sr.)205-192-44-71
Lauren Halamicek (#12, 5-6, G, Sr.)72-21-501
Angela Elguezabal (#24, 5-9, F, Sr.)52-301-20
Isabella Dickneite (#30, 5-9, F, Jr.)31-301-23
Mya Minor (#14, 5-6, G, So.)21-70-102
Calynn Gicante (#22, 6-1, C, Sr.)21-4002
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