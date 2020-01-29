Box: Oakville 39, Notre Dame 29

|1
|2
|3
|4
|Final
|Notre Dame
|3
|10
|6
|10
|29
|Oakville
|2
|11
|15
|11
|39
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Notre Dame
|5-10
|1-3
|511/34
|619/41
|Oakville
|10-5
|2-1
|691/46
|509/34
|Notre Dame
|Individual stats Have not been reported.
|Oakville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Amanda FitzWilliam (#42, 5-8, G, Sr.)
|20
|5-19
|2-4
|4-7
|1
|Lauren Halamicek (#12, 5-6, G, Sr.)
|7
|2-2
|1-5
|0
|1
|Angela Elguezabal (#24, 5-9, F, Sr.)
|5
|2-3
|0
|1-2
|0
|Isabella Dickneite (#30, 5-9, F, Jr.)
|3
|1-3
|0
|1-2
|3
|Mya Minor (#14, 5-6, G, So.)
|2
|1-7
|0-1
|0
|2
|Calynn Gicante (#22, 6-1, C, Sr.)
|2
|1-4
|0
|0
|2