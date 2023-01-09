Box: Okawville 48, Greenville 15

|1
|2
|3
|4
|Final
|Okawville
|0
|0
|0
|0
|48
|Greenville
|0
|0
|0
|0
|15
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Okawville
|16-3
|5-0
|1056/56
|651/34
|Greenville
|11-7
|3-1
|819/43
|741/39
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|Okawville
|Individual stats Have not been reported.
|Greenville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Shayna Henderson (#32, 5-6, G, Jr.)
|7
|3-4
|0
|1-2
|1
|Haylee Clark (#52, 5-10, C, Fr.)
|3
|1-2
|0
|1-6
|1
|Charlee Stearns (#10, 5-6, G, Sr.)
|3
|0
|1-5
|0
|0
|Lilly Funneman (#44, 5-10, F, Sr.)
|1
|0-3
|0
|1-2
|2
|Katie Campbell (#30, 5-10, G, Jr.)
|1
|0
|0
|1-2
|1