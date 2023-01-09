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Box: Okawville 48, Greenville 15

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1234Final
Okawville000048
Greenville000015
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Okawville16-35-01056/56651/34
Greenville11-73-1819/43741/39

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Okawville
Individual stats Have not been reported.
GreenvillePtsFG3FGFTFL
Shayna Henderson (#32, 5-6, G, Jr.)73-401-21
Haylee Clark (#52, 5-10, C, Fr.)31-201-61
Charlee Stearns (#10, 5-6, G, Sr.)301-500
Lilly Funneman (#44, 5-10, F, Sr.)10-301-22
Katie Campbell (#30, 5-10, G, Jr.)1001-21
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