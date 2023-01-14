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Box: Okawville 59, Belleville West 34

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1234Final
Belleville West13312634
Okawville211082059
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Belleville West2-161-6662/37902/50
Okawville18-36-01177/65707/39

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Belleville WestPtsFG3FGFTFL
M'Riya Johnson (#12, Sr.)102204
Keyara Baerga-Plumey (Sr.)93103
Ja'Mya Company (#23, Sr.)5103-40
Tikylah Harris-Mickens (#11, Sr.)4200-21
Lauren King (#20, Sr.)30103
Jalynn Rook (#5, 5-6, G, Sr.)1001-20
Mellanya Lewis (#31)1001-21
Olivia Missey (#30, 5-5, G, So.)1001-20
OkawvillePtsFG3FGFTFL
Alayna Kraus (#5, 5-7, Jr.)22526-71
Madisyn Wienstroer (#24, 5-5, Jr.)10402-41
Briley Rhodes (#4, 5-6, Sr.)9205-53
Megan Rennegarbe (#3, 5-8, Sr.)84001
Ellie Frederking (#30, 5-5, Sr.)4004-42
Raelyn Obermeier (#22, 5-6, Jr.)30103
Camyrn Wiedwilt (#20, 5-6, So.)30101
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