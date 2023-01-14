Box: Okawville 59, Belleville West 34

|1
|2
|3
|4
|Final
|Belleville West
|13
|3
|12
|6
|34
|Okawville
|21
|10
|8
|20
|59
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Belleville West
|2-16
|1-6
|662/37
|902/50
|Okawville
|18-3
|6-0
|1177/65
|707/39
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|Belleville West
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|M'Riya Johnson (#12, Sr.)
|10
|2
|2
|0
|4
|Keyara Baerga-Plumey (Sr.)
|9
|3
|1
|0
|3
|Ja'Mya Company (#23, Sr.)
|5
|1
|0
|3-4
|0
|Tikylah Harris-Mickens (#11, Sr.)
|4
|2
|0
|0-2
|1
|Lauren King (#20, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|3
|Jalynn Rook (#5, 5-6, G, Sr.)
|1
|0
|0
|1-2
|0
|Mellanya Lewis (#31)
|1
|0
|0
|1-2
|1
|Olivia Missey (#30, 5-5, G, So.)
|1
|0
|0
|1-2
|0
|Okawville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Alayna Kraus (#5, 5-7, Jr.)
|22
|5
|2
|6-7
|1
|Madisyn Wienstroer (#24, 5-5, Jr.)
|10
|4
|0
|2-4
|1
|Briley Rhodes (#4, 5-6, Sr.)
|9
|2
|0
|5-5
|3
|Megan Rennegarbe (#3, 5-8, Sr.)
|8
|4
|0
|0
|1
|Ellie Frederking (#30, 5-5, Sr.)
|4
|0
|0
|4-4
|2
|Raelyn Obermeier (#22, 5-6, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|3
|Camyrn Wiedwilt (#20, 5-6, So.)
|3
|0
|1
|0
|1