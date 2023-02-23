|1
|2
|3
|4
|Final
|Carlyle
|0
|0
|0
|0
|41
|Okawville
|0
|0
|0
|0
|63
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Carlyle
|28-6
|8-2
|1942/57
|1283/38
|Okawville
|31-4
|10-0
|1963/58
|1192/35
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|Carlyle
|Individual stats Have not been reported.
|Okawville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Alayna Kraus (#5, 5-7, Jr.)
|22
|6-17
|1-2
|7-8
|2
|Briley Rhodes (#14, 5-6, Sr.)
|15
|2-7
|2-4
|5-8
|4
|Madisyn Wienstroer (#24, 5-5, Jr.)
|9
|3-6
|1-1
|0-2
|3
|Megan Rennegarbe (#3, 5-8, Sr.)
|8
|2-3
|0
|4-4
|3
|Raelyn Obermeier (#22, 5-6, Jr.)
|8
|1-1
|2-2
|0
|4
|Caroline Tepe (#42, 5-7, Fr.)
|1
|0-1
|0
|1-3
|2