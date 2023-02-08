|1
|2
|3
|4
|Final
|Carlyle
|0
|0
|0
|0
|45
|Okawville
|0
|0
|0
|0
|65
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Carlyle
|24-5
|7-2
|1675/58
|1092/38
|Okawville
|26-4
|9-0
|1653/57
|1066/37
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|Carlyle
|Individual stats Have not been reported.
|Okawville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Alayna Kraus (#5, 5-7, Jr.)
|28
|6-10
|4-8
|4-4
|2
|Briley Rhodes (#14, 5-6, Sr.)
|24
|4-8
|3-9
|7-9
|1
|Madisyn Wienstroer (#24, 5-5, Jr.)
|6
|1-4
|0
|4-6
|2
|Megan Rennegarbe (#3, 5-8, Sr.)
|3
|1-3
|0
|1-6
|4
|Adysen Harre (#4, 5-6, Jr.)
|2
|0
|0
|2-2
|1
|Caroline Tepe (#42, 5-7, Fr.)
|2
|1-2
|0-1
|0-1
|1