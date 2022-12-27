Box: Okawville 69, Belleville East 39

|1
|2
|3
|4
|Final
|Belleville East
|8
|11
|10
|10
|39
|Okawville
|26
|14
|20
|9
|69
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Belleville East
|3-7
|0-3
|370/37
|467/47
|Okawville
|12-0
|4-0
|697/70
|334/33
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|Belleville East
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Taylor Smith (#10, G, So.)
|16
|7
|0
|2-2
|1
|Jordyn Crowder (#22, G, Sr.)
|6
|2
|0
|2-2
|2
|Daja Smith (#25, G, Jr.)
|6
|3
|0
|0
|2
|Jehda Williams (#5, F, Fr.)
|4
|2
|0
|0
|2
|Madison Hunter (#2, G, So.)
|3
|1
|0
|1-2
|2
|Sophia Tantillo (#14, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|3
|Kamora Davis (#23, F, So.)
|2
|1
|0
|0
|4
|Okawville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Alayna Kraus (#5, Jr.)
|25
|5-11
|3-10
|6-7
|0
|Briley Rhodes (#4, Sr.)
|19
|3-3
|3-7
|4-6
|1
|Megan Rennegarbe (#3, Sr.)
|8
|4-5
|0
|0
|1
|Raelyn Obermeier (#22, Jr.)
|5
|0
|1-3
|2-2
|1
|Jenna Hackstadt (#12, So.)
|4
|1-2
|0
|2-4
|2
|Caroline Tepe (#42, Fr.)
|4
|2-3
|0-1
|0
|0
|Madisyn Wienstroer (#24, Jr.)
|4
|0-2
|0-1
|4-4
|3