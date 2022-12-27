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Box: Okawville 69, Belleville East 39

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1234Final
Belleville East811101039
Okawville261420969
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Belleville East3-70-3370/37467/47
Okawville12-04-0697/70334/33

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Belleville EastPtsFG3FGFTFL
Taylor Smith (#10, G, So.)16702-21
Jordyn Crowder (#22, G, Sr.)6202-22
Daja Smith (#25, G, Jr.)63002
Jehda Williams (#5, F, Fr.)42002
Madison Hunter (#2, G, So.)3101-22
Sophia Tantillo (#14, G, Sr.)21003
Kamora Davis (#23, F, So.)21004
OkawvillePtsFG3FGFTFL
Alayna Kraus (#5, Jr.)255-113-106-70
Briley Rhodes (#4, Sr.)193-33-74-61
Megan Rennegarbe (#3, Sr.)84-5001
Raelyn Obermeier (#22, Jr.)501-32-21
Jenna Hackstadt (#12, So.)41-202-42
Caroline Tepe (#42, Fr.)42-30-100
Madisyn Wienstroer (#24, Jr.)40-20-14-43
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