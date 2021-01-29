Box: Owensville 49, California 48

|1
|2
|3
|4
|Final
|Owensville
|6
|14
|20
|9
|49
|California
|12
|17
|8
|11
|48
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Owensville
|9-5
|1-0
|395/28
|699/50
|California
|2-1
|0-0
|177/13
|96/7
|Owensville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Emma Daniels (#1, G, Fr.)
|17
|7
|1
|0
|1
|Kyla Hendrix (#22, G, Jr.)
|12
|3
|2
|0-2
|2
|Anna Finley (#14, PG, Jr.)
|9
|3
|0
|3-6
|4
|Katelyn Landolt (#13, G, Sr.)
|5
|1
|1
|0
|3
|Landry Watson (#2, G, So.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Anna Skornia (#25, C, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|4
|Kate Angell (#15, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|1