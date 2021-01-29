 Skip to main content
You have permission to edit this article.
Edit
Box: Owensville 49, California 48
0 comments

Box: Owensville 49, California 48

  • 0
Subscribe for $1 a month
1234Final
Owensville61420949
California121781148
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Owensville9-51-0395/28699/50
California2-10-0177/1396/7
OwensvillePtsFG3FGFTFL
Emma Daniels (#1, G, Fr.)177101
Kyla Hendrix (#22, G, Jr.)12320-22
Anna Finley (#14, PG, Jr.)9303-64
Katelyn Landolt (#13, G, Sr.)51103
Landry Watson (#2, G, So.)21000
Anna Skornia (#25, C, Sr.)21004
Kate Angell (#15, G, Sr.)21001
CaliforniaPtsFG3FGFTFL
KaLynn Irey (#2)16702-32
Tristan Porter (#3)11221-11
Bailey Lage (#11)72101
Lauren Friedrich (#10)6300-12
Lauren Hill (#33)6300-24
Rylee Hees (#4)2002-22
0 comments

Tags

More sports videos from STLtoday.com

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Blues News

Breaking News

Cardinals News

Daily 6

National Breaking News

Sports