|1
|2
|3
|4
|Final
|Gillespie
|9
|4
|5
|12
|30
|Pana
|12
|21
|12
|6
|51
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Gillespie
|16-15
|4-5
|1354/44
|1392/45
|Pana
|15-6
|6-2
|1123/36
|974/31
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|Gillespie
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Mia Brawner (#20, F, So.)
|9
|4
|0
|1-1
|1
|Lauren Bertagnolli (#1, G, Jr.)
|7
|2
|1
|0
|1
|Erika Gill (#35, G, Jr.)
|6
|3
|0
|0
|1
|Emily Schoen (#22, F, Sr.)
|6
|1
|0
|4-4
|2
|Rebecca Crays (#34, F, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|4
|Pana
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Anna Beyers (#4, Sr.)
|21
|5
|3
|2-4
|1
|Chloe Ashcraft (#55, Sr.)
|17
|7
|0
|3-3
|0
|Aryn Alde (#30, Sr.)
|6
|0
|2
|0
|2
|Ayda Coleman (#11)
|5
|0
|1
|2-2
|0
|Tori Smith (#40)
|2
|1
|0
|0
|1