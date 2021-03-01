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Box: Pana 55, Carlinville 36
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Box: Pana 55, Carlinville 36

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1234Final
Pana1715131055
Carlinville10711836
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Pana4-12-1284/57197/39
Carlinville5-52-4392/78381/76
PanaPtsFG3FGFTFL
Jillian Hamilton (#42, 5-11, F, Jr.)21714-40
Anna Beyers (#3, 5-7, G, So.)15701-42
Lainey Hicks (#15, 6-0, F, Jr.)6300-21
Jadyn Bearup (#4, 5-6, G, Jr.)42001
Brayer Denton (#10, 5-5, G, Sr.)3010-23
Ellie Kuhn (#25, 5-7, G, Jr.)21000
Kylie Hendrickson (#11, 6-0, F, Jr.)2100-21
Kiley Ladage (#40, 5-8, F, Jr.)21002
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Gracie Reels (#15, 5-8, F, Sr.)15316-62
Jill Stayton (#4, 5-9, G, Jr.)11312-31
Addi Paul (#21, 5-6, G, Sr.)42001
Madison Wieties (#40, 6-0, C, Sr.)21003
Lillie Reels (#14, 5-7, F, So.)21002
Melanie Murphy (#13, 5-9, F, So.)21000
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