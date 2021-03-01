Box: Pana 55, Carlinville 36

|1
|2
|3
|4
|Final
|Pana
|17
|15
|13
|10
|55
|Carlinville
|10
|7
|11
|8
|36
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Pana
|4-1
|2-1
|284/57
|197/39
|Carlinville
|5-5
|2-4
|392/78
|381/76
|Pana
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jillian Hamilton (#42, 5-11, F, Jr.)
|21
|7
|1
|4-4
|0
|Anna Beyers (#3, 5-7, G, So.)
|15
|7
|0
|1-4
|2
|Lainey Hicks (#15, 6-0, F, Jr.)
|6
|3
|0
|0-2
|1
|Jadyn Bearup (#4, 5-6, G, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|1
|Brayer Denton (#10, 5-5, G, Sr.)
|3
|0
|1
|0-2
|3
|Ellie Kuhn (#25, 5-7, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Kylie Hendrickson (#11, 6-0, F, Jr.)
|2
|1
|0
|0-2
|1
|Kiley Ladage (#40, 5-8, F, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|2