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Box: Pana 73, Carlinville 14
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Box: Pana 73, Carlinville 14

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1234Final
Carlinville624214
Pana1719211673
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Carlinville8-91-2616/36662/39
Pana3-03-0211/1243/3
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Isabella Tiburzi (#24, 5-10, G, Fr.)7301-20
Jill Stayton (#4, 5-8, G, Sr.)4200-20
Braley Wiser (#11, 5-6, G, Fr.)30100
PanaPtsFG3FGFTFL
Jillian Hamilton (#42, Sr.)17241-11
Kiley Ladage (#40, Sr.)105002
Jadyn Bearup (#4, Sr.)102201
Aryn Alde (#30, Jr.)81200
Rachel Holthaus (#13, Sr.)72102
Hadowsky (#10)30101
Anna Beyers (#3, Jr.)21000
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