Box: Pana 73, Carlinville 14

|1
|2
|3
|4
|Final
|Carlinville
|6
|2
|4
|2
|14
|Pana
|17
|19
|21
|16
|73
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Carlinville
|8-9
|1-2
|616/36
|662/39
|Pana
|3-0
|3-0
|211/12
|43/3
|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Isabella Tiburzi (#24, 5-10, G, Fr.)
|7
|3
|0
|1-2
|0
|Jill Stayton (#4, 5-8, G, Sr.)
|4
|2
|0
|0-2
|0
|Braley Wiser (#11, 5-6, G, Fr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Pana
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jillian Hamilton (#42, Sr.)
|17
|2
|4
|1-1
|1
|Kiley Ladage (#40, Sr.)
|10
|5
|0
|0
|2
|Jadyn Bearup (#4, Sr.)
|10
|2
|2
|0
|1
|Aryn Alde (#30, Jr.)
|8
|1
|2
|0
|0
|Rachel Holthaus (#13, Sr.)
|7
|2
|1
|0
|2
|Hadowsky (#10)
|3
|0
|1
|0
|1
|Anna Beyers (#3, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0
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