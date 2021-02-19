Box: Parkway North 69, Miller Career 22

|1
|2
|3
|4
|Final
|Miller Career
|2
|11
|5
|4
|22
|Parkway North
|18
|19
|23
|9
|69
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Miller Career
|4-7
|1-2
|339/31
|531/48
|Parkway North
|16-6
|4-1
|1244/113
|991/90
|Miller Career
|Individual stats Have not been reported.
|Parkway North
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Chanel Davis (#30, 5-11, F, Sr.)
|19
|8
|0
|3-5
|0
|Madison Adolphsen (#34, 6-0, G, Jr.)
|17
|5
|1
|4-5
|2
|Elyse Marshall (#2, 5-6, G, Sr.)
|11
|4
|0
|3-3
|1
|Ali Jordan (#11, 5-10, G, Sr.)
|9
|0
|3
|0
|2
|Aliyah Williams (#4, 5-3, G, Sr.)
|9
|1
|2
|1-2
|0
|Malina Roberson (#20, 5-11, F, Jr.)
|4
|1
|0
|2-2
|0