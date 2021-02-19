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Box: Parkway North 69, Miller Career 22
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Box: Parkway North 69, Miller Career 22

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1234Final
Miller Career2115422
Parkway North181923969
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Miller Career4-71-2339/31531/48
Parkway North16-64-11244/113991/90
Miller Career
Individual stats Have not been reported.
Parkway NorthPtsFG3FGFTFL
Chanel Davis (#30, 5-11, F, Sr.)19803-50
Madison Adolphsen (#34, 6-0, G, Jr.)17514-52
Elyse Marshall (#2, 5-6, G, Sr.)11403-31
Ali Jordan (#11, 5-10, G, Sr.)90302
Aliyah Williams (#4, 5-3, G, Sr.)9121-20
Malina Roberson (#20, 5-11, F, Jr.)4102-20
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