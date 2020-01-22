Box: Parkway North 58, Pattonville 41
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Box: Parkway North 58, Pattonville 41

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1234Final
Parkway North1816111358
Pattonville713111041
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Parkway North10-40-0713/51632/45
Pattonville7-80-0620/44586/42
Parkway NorthPtsFG3FGFTFL
Amy Jordan (#32, 5-10, G, Sr.)180603
Aliyah Williams (#4, 5-3, PG, Jr.)18424-41
Mackenzie Rhodes (#10, 5-7, G, Sr.)8204-51
Madeline Bryan (#30, 5-8, G, Sr.)8211-22
Madison Adolphsen (#34, 5-11, F, So.)6202-23
Parkway North
Individual stats Have not been reported.
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