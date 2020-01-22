Box: Parkway North 58, Pattonville 41

|1
|2
|3
|4
|Final
|Parkway North
|18
|16
|11
|13
|58
|Pattonville
|7
|13
|11
|10
|41
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Parkway North
|10-4
|0-0
|713/51
|632/45
|Pattonville
|7-8
|0-0
|620/44
|586/42
|Parkway North
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Amy Jordan (#32, 5-10, G, Sr.)
|18
|0
|6
|0
|3
|Aliyah Williams (#4, 5-3, PG, Jr.)
|18
|4
|2
|4-4
|1
|Mackenzie Rhodes (#10, 5-7, G, Sr.)
|8
|2
|0
|4-5
|1
|Madeline Bryan (#30, 5-8, G, Sr.)
|8
|2
|1
|1-2
|2
|Madison Adolphsen (#34, 5-11, F, So.)
|6
|2
|0
|2-2
|3
|Parkway North
|Individual stats Have not been reported.