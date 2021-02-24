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Box: Piasa Southwestern 57, Carlinville 31
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Box: Piasa Southwestern 57, Carlinville 31

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1234Final
Carlinville56101031
Piasa Southwestern1512181257
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Carlinville5-32-2323/40281/35
Piasa Southwestern5-14-0308/38205/26
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Jill Stayton (#4, 5-9, G, Jr.)9114-60
Gracie Reels (#15, 5-8, F, Sr.)9114-61
Melanie Murphy (#13, 5-9, F, So.)4102-20
Malia Buford (#5, 5-4, G, So.)30100
Lillie Reels (#14, 5-7, F, So.)2002-20
Madison Wieties (#40, 6-0, C, Sr.)2100-10
Addi Paul (#21, 5-6, G, Sr.)21000
Piasa SouthwesternPtsFG3FGFTFL
Hannah Nixon (#15, G, Jr.)123203
Josie Bouillon (#4, G, Sr.)111301
Rylee Smith (#30, G, Sr.)81201
Korrie Hopkins (#20, F, Sr.)84003
Haley Rodgers (#12, G, So.)72100
Annie Gallaher (#23, C, Sr.)6202-21
Whitney Keith (#25, F, Jr.)21002
Morgan Durham (#10, G, Jr.)21001
Ditterline (#21)1001-21
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