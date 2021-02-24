Box: Piasa Southwestern 57, Carlinville 31

|1
|2
|3
|4
|Final
|Carlinville
|5
|6
|10
|10
|31
|Piasa Southwestern
|15
|12
|18
|12
|57
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Carlinville
|5-3
|2-2
|323/40
|281/35
|Piasa Southwestern
|5-1
|4-0
|308/38
|205/26
|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jill Stayton (#4, 5-9, G, Jr.)
|9
|1
|1
|4-6
|0
|Gracie Reels (#15, 5-8, F, Sr.)
|9
|1
|1
|4-6
|1
|Melanie Murphy (#13, 5-9, F, So.)
|4
|1
|0
|2-2
|0
|Malia Buford (#5, 5-4, G, So.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Lillie Reels (#14, 5-7, F, So.)
|2
|0
|0
|2-2
|0
|Madison Wieties (#40, 6-0, C, Sr.)
|2
|1
|0
|0-1
|0
|Addi Paul (#21, 5-6, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Piasa Southwestern
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Hannah Nixon (#15, G, Jr.)
|12
|3
|2
|0
|3
|Josie Bouillon (#4, G, Sr.)
|11
|1
|3
|0
|1
|Rylee Smith (#30, G, Sr.)
|8
|1
|2
|0
|1
|Korrie Hopkins (#20, F, Sr.)
|8
|4
|0
|0
|3
|Haley Rodgers (#12, G, So.)
|7
|2
|1
|0
|0
|Annie Gallaher (#23, C, Sr.)
|6
|2
|0
|2-2
|1
|Whitney Keith (#25, F, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Morgan Durham (#10, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Ditterline (#21)
|1
|0
|0
|1-2
|1