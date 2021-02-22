Box: Rosati-Kain 43, Mehlville 36

|1
|2
|3
|4
|Final
|Mehlville
|4
|12
|8
|12
|36
|Rosati-Kain
|9
|8
|9
|17
|43
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Mehlville
|8-10
|2-3
|692/38
|747/42
|Rosati-Kain
|15-7
|7-3
|928/52
|770/43
|Mehlville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Gabby Moen (#34, So.)
|8
|0
|1
|5-6
|5
|Lilly Tremusini (#20, Sr.)
|7
|1
|1
|2-4
|1
|Jaiden Silies (#30, Jr.)
|7
|2
|1
|0
|4
|Almedina Mrguda (#24, Jr.)
|6
|3
|0
|0-2
|2
|Brianna Angeles (#14, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|3
|Jenna O'Shea (#10, So.)
|2
|1
|0
|0
|3
|Peyton Beczkala (#12, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Allison Mohrhard (#4, Jr.)
|1
|0
|0
|1-2
|0
|Rosati-Kain
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Hanna Al-Baaj (#22, 5-7, G, Sr.)
|9
|1-10
|1-5
|4-7
|2
|Katie O'Connell (#54, 5-7, F, Sr.)
|8
|1-6
|1-3
|3-4
|4
|Jaynie Chatman (#30, 5-3, G, Jr.)
|8
|2-2
|0-3
|4-9
|2
|Mya Bethany (#10, 5-4, G, Sr.)
|6
|0-5
|2-4
|0-2
|1
|Brooke Elston (#50, 5-10, F, So.)
|5
|0
|0
|5-8
|0
|Damirah King (#34, 6-0, F, Sr.)
|3
|0-5
|1-3
|0
|0
|Jasmyn Mitchell (#40, 5-8, G, Sr.)
|2
|1-1
|0
|0
|0
|Abby Malone (#44, 5-8, F, Sr.)
|2
|1-1
|0
|0
|0