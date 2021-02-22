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Box: Rosati-Kain 43, Mehlville 36
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Box: Rosati-Kain 43, Mehlville 36

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1234Final
Mehlville41281236
Rosati-Kain9891743
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Mehlville8-102-3692/38747/42
Rosati-Kain15-77-3928/52770/43
MehlvillePtsFG3FGFTFL
Gabby Moen (#34, So.)8015-65
Lilly Tremusini (#20, Sr.)7112-41
Jaiden Silies (#30, Jr.)72104
Almedina Mrguda (#24, Jr.)6300-22
Brianna Angeles (#14, Sr.)30103
Jenna O'Shea (#10, So.)21003
Peyton Beczkala (#12, Jr.)21002
Allison Mohrhard (#4, Jr.)1001-20
Rosati-KainPtsFG3FGFTFL
Hanna Al-Baaj (#22, 5-7, G, Sr.)91-101-54-72
Katie O'Connell (#54, 5-7, F, Sr.)81-61-33-44
Jaynie Chatman (#30, 5-3, G, Jr.)82-20-34-92
Mya Bethany (#10, 5-4, G, Sr.)60-52-40-21
Brooke Elston (#50, 5-10, F, So.)5005-80
Damirah King (#34, 6-0, F, Sr.)30-51-300
Jasmyn Mitchell (#40, 5-8, G, Sr.)21-1000
Abby Malone (#44, 5-8, F, Sr.)21-1000
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