|1
|2
|3
|4
|Final
|Mehlville
|4
|5
|11
|5
|25
|Seckman
|6
|10
|15
|13
|44
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Mehlville
|12-13
|3-3
|1114/45
|1087/43
|Seckman
|15-11
|3-3
|1112/44
|1007/40
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|Mehlville
|Individual stats Have not been reported.
|Seckman
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Emma Robinson (#3, 5-7, G, Sr.)
|13
|0
|4
|1-2
|4
|Jamison Spreck (#14, 5-9, F, Sr.)
|11
|5
|0
|1-3
|1
|Avery Kube (#5, 5-7, G, Sr.)
|8
|3
|0
|2-5
|2
|Brooke Meeks (#12, 5-7, G, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|4
|Evie Berberich (#15, 5-6, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Olivia Moeckel (#21, 5-8, F, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Madi McElrath (#25, 6-0, F, Jr.)
|2
|1
|0
|0-1
|1
|Caleigh Meeks (#1, 5-8, F, So.)
|2
|1
|0
|0
|3