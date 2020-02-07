Box: Seckman 56, Oakville 41

|1
|2
|3
|4
|Final
|Seckman
|17
|16
|10
|13
|56
|Oakville
|8
|13
|9
|11
|41
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Seckman
|10-7
|3-0
|828/49
|733/43
|Oakville
|13-6
|2-2
|876/52
|674/40
|Seckman
|Individual stats Have not been reported.
|Oakville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Calynn Gicante (#22, 6-1, C, Sr.)
|20
|8-13
|1-1
|1-1
|3
|Mya Minor (#14, 5-6, G, So.)
|7
|2-6
|0
|3-4
|2
|Lauren Halamicek (#12, 5-6, G, Sr.)
|5
|1-3
|1-2
|0
|3
|Angela Elguezabal (#24, 5-9, F, Sr.)
|4
|2-6
|0
|0
|0
|Amanda FitzWilliam (#42, 5-8, G, Sr.)
|3
|0-4
|1-4
|0
|5
|Isabella Dickneite (#30, 5-9, F, Jr.)
|2
|1-1
|0
|0
|1