Box: Seckman 56, Oakville 41
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Box: Seckman 56, Oakville 41

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1234Final
Seckman1716101356
Oakville81391141
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Seckman10-73-0828/49733/43
Oakville13-62-2876/52674/40
Seckman
Individual stats Have not been reported.
OakvillePtsFG3FGFTFL
Calynn Gicante (#22, 6-1, C, Sr.)208-131-11-13
Mya Minor (#14, 5-6, G, So.)72-603-42
Lauren Halamicek (#12, 5-6, G, Sr.)51-31-203
Angela Elguezabal (#24, 5-9, F, Sr.)42-6000
Amanda FitzWilliam (#42, 5-8, G, Sr.)30-41-405
Isabella Dickneite (#30, 5-9, F, Jr.)21-1001
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