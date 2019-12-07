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1234Final
Seckman1015141857
University City9481435
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Seckman2-10-0160/5391/30
University City1-20-0139/46164/55
SeckmanPtsFG3FGFTFL
Makayla Parton (#14, 5-11, F, Sr.)124-1604-100
Tatum Wyman (#1, 5-5, G, Sr.)122-32-52-34
Abby Townsend (#3, 5-5, G, Sr.)113-100-35-72
Emma Harris (#2, 5-3, G, Sr.)72-40-23-40
Brianna Mercer (#21, 5-6, G, Sr.)63-60-20-12
Haley Lizenbee (#22, 5-7, G, Sr.)42-40-10-21
Maura Hake (#40, 6-1, C, Sr.)42-4005
Savana Stephens (#5, 5-4, G, Sr.)10-20-11-21
Seckman
Individual stats Have not been reported.

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