|1
|2
|3
|4
|Final
|Seckman
|10
|15
|14
|18
|57
|University City
|9
|4
|8
|14
|35
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Seckman
|2-1
|0-0
|160/53
|91/30
|University City
|1-2
|0-0
|139/46
|164/55
|Seckman
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Makayla Parton (#14, 5-11, F, Sr.)
|12
|4-16
|0
|4-10
|0
|Tatum Wyman (#1, 5-5, G, Sr.)
|12
|2-3
|2-5
|2-3
|4
|Abby Townsend (#3, 5-5, G, Sr.)
|11
|3-10
|0-3
|5-7
|2
|Emma Harris (#2, 5-3, G, Sr.)
|7
|2-4
|0-2
|3-4
|0
|Brianna Mercer (#21, 5-6, G, Sr.)
|6
|3-6
|0-2
|0-1
|2
|Haley Lizenbee (#22, 5-7, G, Sr.)
|4
|2-4
|0-1
|0-2
|1
|Maura Hake (#40, 6-1, C, Sr.)
|4
|2-4
|0
|0
|5
|Savana Stephens (#5, 5-4, G, Sr.)
|1
|0-2
|0-1
|1-2
|1
|Seckman
|Individual stats Have not been reported.