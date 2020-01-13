Box: Seckman 54, Windsor (Imperial) 27
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Box: Seckman 54, Windsor (Imperial) 27

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1234Final
Windsor (Imperial)4671027
Seckman1311151554
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Windsor (Imperial)4-60-0367/37430/43
Seckman6-31-0476/48358/36
Windsor (Imperial)
Individual stats Have not been reported.
SeckmanPtsFG3FGFTFL
Makayla Parton (#14, 5-11, F, Sr.)144-1006-80
Tatum Wyman (#1, 5-5, G, Sr.)111-23-500
Abby Townsend (#3, 5-5, G, Sr.)93-81-40-21
Emma Harris (#2, 5-3, G, Sr.)72-61-10-22
Kylie Murie (#15)42-3001
Brianna Mercer (#21, 5-6, G, Sr.)42-50-101
Haley Lizenbee (#22, 5-7, G, Sr.)301-101
Abby Stout (#50, 5-9, C, Sr.)21-30-200
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