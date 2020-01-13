Box: Seckman 54, Windsor (Imperial) 27

|1
|2
|3
|4
|Final
|Windsor (Imperial)
|4
|6
|7
|10
|27
|Seckman
|13
|11
|15
|15
|54
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Windsor (Imperial)
|4-6
|0-0
|367/37
|430/43
|Seckman
|6-3
|1-0
|476/48
|358/36
|Windsor (Imperial)
|Individual stats Have not been reported.
|Seckman
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Makayla Parton (#14, 5-11, F, Sr.)
|14
|4-10
|0
|6-8
|0
|Tatum Wyman (#1, 5-5, G, Sr.)
|11
|1-2
|3-5
|0
|0
|Abby Townsend (#3, 5-5, G, Sr.)
|9
|3-8
|1-4
|0-2
|1
|Emma Harris (#2, 5-3, G, Sr.)
|7
|2-6
|1-1
|0-2
|2
|Kylie Murie (#15)
|4
|2-3
|0
|0
|1
|Brianna Mercer (#21, 5-6, G, Sr.)
|4
|2-5
|0-1
|0
|1
|Haley Lizenbee (#22, 5-7, G, Sr.)
|3
|0
|1-1
|0
|1
|Abby Stout (#50, 5-9, C, Sr.)
|2
|1-3
|0-2
|0
|0