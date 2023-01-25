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Box: Silex 51, Winfield 41

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1234Final
Silex118191351
Winfield89141041
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Silex11-64-2794/47696/41
Winfield12-52-2877/52701/41

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SilexPtsFG3FGFTFL
Maddison Isom (#4, Jr.)122-62-42-20
Abigail Mooney (#2, Jr.)112-51-24-40
Sara Grateke (#25, Sr.)94-601-40
Maddy Hall (#11, Sr.)73-601-20
Rita Thoroughman (#1, Sr.)70-12-21-20
Tori Mudd (#23, Sr.)30-21-500
Tayah Williams (#10, Sr.)21-1000
Silex
Individual stats Have not been reported.
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