Box: Silex 51, Winfield 41

|1
|2
|3
|4
|Final
|Silex
|11
|8
|19
|13
|51
|Winfield
|8
|9
|14
|10
|41
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Silex
|11-6
|4-2
|794/47
|696/41
|Winfield
|12-5
|2-2
|877/52
|701/41
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|Silex
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Maddison Isom (#4, Jr.)
|12
|2-6
|2-4
|2-2
|0
|Abigail Mooney (#2, Jr.)
|11
|2-5
|1-2
|4-4
|0
|Sara Grateke (#25, Sr.)
|9
|4-6
|0
|1-4
|0
|Maddy Hall (#11, Sr.)
|7
|3-6
|0
|1-2
|0
|Rita Thoroughman (#1, Sr.)
|7
|0-1
|2-2
|1-2
|0
|Tori Mudd (#23, Sr.)
|3
|0-2
|1-5
|0
|0
|Tayah Williams (#10, Sr.)
|2
|1-1
|0
|0
|0
|Silex
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