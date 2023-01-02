Box: Silex 61, Wright City 33

|1
|2
|3
|4
|Final
|Wright City
|10
|8
|8
|7
|33
|Silex
|13
|12
|19
|17
|61
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Wright City
|6-5
|0-1
|456/41
|434/39
|Silex
|6-4
|2-1
|455/41
|391/36
People are also reading…
|Wright City
|Individual stats Have not been reported.
|Silex
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Sara Grateke (#25, Sr.)
|15
|6-12
|0
|3-6
|0
|Maddy Hall (#11, Sr.)
|11
|5-10
|0
|1-2
|0
|Abigail Mooney (#2, Jr.)
|11
|4-6
|0-1
|3-6
|0
|Rita Thoroughman (#1, Sr.)
|9
|3-7
|0-3
|3-4
|0
|Maddison Isom (#4, Jr.)
|7
|3-7
|0
|1-3
|0
|Kate Kientzy (#5, Sr.)
|4
|2-5
|0
|0-4
|0
|Tori Mudd (#23, Sr.)
|3
|0
|1-3
|0
|0
|Karlie Ellis (#21, Jr.)
|1
|0-3
|0
|1-2
|0