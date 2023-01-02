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Box: Silex 61, Wright City 33

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1234Final
Wright City1088733
Silex1312191761
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Wright City6-50-1456/41434/39
Silex6-42-1455/41391/36

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Wright City
Individual stats Have not been reported.
SilexPtsFG3FGFTFL
Sara Grateke (#25, Sr.)156-1203-60
Maddy Hall (#11, Sr.)115-1001-20
Abigail Mooney (#2, Jr.)114-60-13-60
Rita Thoroughman (#1, Sr.)93-70-33-40
Maddison Isom (#4, Jr.)73-701-30
Kate Kientzy (#5, Sr.)42-500-40
Tori Mudd (#23, Sr.)301-300
Karlie Ellis (#21, Jr.)10-301-20
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