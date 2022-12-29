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Box: St. Charles 53, Granite City 50

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Final
Granite City50
St. Charles53
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Granite City4-90-0549/42685/53
St. Charles4-61-2407/31439/34

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Granite CityPtsFG3FGFTFL
Kaylyn Wiley (#3, 5-7, G, Sr.)153-72-63-85
Melashia Bennett (#1, 5-4, G, Sr.)142-33-81-14
Emily Sykes (#35, 5-10, F, Jr.)84-180-10-34
Carely Valles-Serrano (#33, 5-6, C, Sr.)62-402-41
Alivia Vaughn (#12, 5-7, G, Sr.)301-303
Itaijja Miller-Brown (#2, 5-6, F, Sr.)21-10-101
Megan Sykes (#21, Fr.)21-40-202
Granite City
Individual stats Have not been reported.
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