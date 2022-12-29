Box: St. Charles 53, Granite City 50

|Final
|Granite City
|50
|St. Charles
|53
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Granite City
|4-9
|0-0
|549/42
|685/53
|St. Charles
|4-6
|1-2
|407/31
|439/34
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|Granite City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kaylyn Wiley (#3, 5-7, G, Sr.)
|15
|3-7
|2-6
|3-8
|5
|Melashia Bennett (#1, 5-4, G, Sr.)
|14
|2-3
|3-8
|1-1
|4
|Emily Sykes (#35, 5-10, F, Jr.)
|8
|4-18
|0-1
|0-3
|4
|Carely Valles-Serrano (#33, 5-6, C, Sr.)
|6
|2-4
|0
|2-4
|1
|Alivia Vaughn (#12, 5-7, G, Sr.)
|3
|0
|1-3
|0
|3
|Itaijja Miller-Brown (#2, 5-6, F, Sr.)
|2
|1-1
|0-1
|0
|1
|Megan Sykes (#21, Fr.)
|2
|1-4
|0-2
|0
|2
|Granite City
|Individual stats Have not been reported.