Box: St. Clair 55, St. James 32
0 comments

Box: St. Clair 55, St. James 32

  • 0
Subscription sale! $3 for 3 months
1234Final
St. Clair157151855
St. James9361432
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
St. Clair12-62-21112/62752/42
St. James15-43-1885/49682/38
St. ClairPtsFG3FGFTFL
Ally Newton (#3, Jr.)152-73-32-20
McKenzie Lowder (#32, So.)145-91-31-40
Alana Hinson (#13, Sr.)131-53-142-20
Alohilani Bursey (#23, Jr.)103-71-11-20
Annabelle Coonse (#2, Jr.)301-300
St. JamesPtsFG3FGFTFL
Riley Whitener (Jr.)150-35-900
Chloe Krause (Jr.)42-30-10-10
Alison Bullock (So.)31-301-40
Camille Bullock (Jr.)21-1000
Livi Herron (Fr.)20-10-22-20
Audrey Marcee (Sr.)21-3000
Bailey Wells (Jr.)21-40-100
Hannah Marcee (Jr.)21-8000
0 comments

Tags

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Blues News

Breaking News

Cardinals News

Daily 6

National Breaking News

Sports