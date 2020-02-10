Box: St. Clair 55, St. James 32

|1
|2
|3
|4
|Final
|St. Clair
|15
|7
|15
|18
|55
|St. James
|9
|3
|6
|14
|32
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|St. Clair
|12-6
|2-2
|1112/62
|752/42
|St. James
|15-4
|3-1
|885/49
|682/38
|St. Clair
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ally Newton (#3, Jr.)
|15
|2-7
|3-3
|2-2
|0
|McKenzie Lowder (#32, So.)
|14
|5-9
|1-3
|1-4
|0
|Alana Hinson (#13, Sr.)
|13
|1-5
|3-14
|2-2
|0
|Alohilani Bursey (#23, Jr.)
|10
|3-7
|1-1
|1-2
|0
|Annabelle Coonse (#2, Jr.)
|3
|0
|1-3
|0
|0
|St. James
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Riley Whitener (Jr.)
|15
|0-3
|5-9
|0
|0
|Chloe Krause (Jr.)
|4
|2-3
|0-1
|0-1
|0
|Alison Bullock (So.)
|3
|1-3
|0
|1-4
|0
|Camille Bullock (Jr.)
|2
|1-1
|0
|0
|0
|Livi Herron (Fr.)
|2
|0-1
|0-2
|2-2
|0
|Audrey Marcee (Sr.)
|2
|1-3
|0
|0
|0
|Bailey Wells (Jr.)
|2
|1-4
|0-1
|0
|0
|Hannah Marcee (Jr.)
|2
|1-8
|0
|0
|0