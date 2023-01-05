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Box: St. Dominic 51, Notre Dame 22

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1234Final
Notre Dame3410522
St. Dominic221114451
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Notre Dame3-81-1396/36521/47
St. Dominic6-51-0496/45425/39

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Notre DamePtsFG3FGFTFL
Lillie Weber (#22, 6-0, F, Sr.)13216-102
Mallory McDaniel (#4, 5-8, G, Jr.)6300-22
Mary Beth Solari (#14, 5-10, F, Sr.)21000
Gwen Keeven (#21, 6-0, F, So.)1001-41
St. DominicPtsFG3FGFTFL
Anna Burcham (#2, 5-4, G, Sr.)171502
Madison Lynch (#13, 5-10, F, So.)6111-22
Grace Alkire (#12, 5-5, G, Sr.)60202
Grace Burle (#4, 5-7, G, Sr.)51102
Maren Hunt (#30, 5-11, C, Sr.)42001
Rylee McDowell (#10, 5-6, G, Sr.)42000
Mia Tabacchi (#22, 5-10, G, Jr.)3101-20
Kennedy Hoff (#14, 5-7, G, Jr.)21000
Faith Henke (#33, 5-10, F, Sr.)2002-20
Abby Ryan (#3, 5-6, F, Sr.)21000
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