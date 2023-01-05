Box: St. Dominic 51, Notre Dame 22

|1
|2
|3
|4
|Final
|Notre Dame
|3
|4
|10
|5
|22
|St. Dominic
|22
|11
|14
|4
|51
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Notre Dame
|3-8
|1-1
|396/36
|521/47
|St. Dominic
|6-5
|1-0
|496/45
|425/39
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|Notre Dame
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Lillie Weber (#22, 6-0, F, Sr.)
|13
|2
|1
|6-10
|2
|Mallory McDaniel (#4, 5-8, G, Jr.)
|6
|3
|0
|0-2
|2
|Mary Beth Solari (#14, 5-10, F, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Gwen Keeven (#21, 6-0, F, So.)
|1
|0
|0
|1-4
|1
|St. Dominic
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Anna Burcham (#2, 5-4, G, Sr.)
|17
|1
|5
|0
|2
|Madison Lynch (#13, 5-10, F, So.)
|6
|1
|1
|1-2
|2
|Grace Alkire (#12, 5-5, G, Sr.)
|6
|0
|2
|0
|2
|Grace Burle (#4, 5-7, G, Sr.)
|5
|1
|1
|0
|2
|Maren Hunt (#30, 5-11, C, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|1
|Rylee McDowell (#10, 5-6, G, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Mia Tabacchi (#22, 5-10, G, Jr.)
|3
|1
|0
|1-2
|0
|Kennedy Hoff (#14, 5-7, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Faith Henke (#33, 5-10, F, Sr.)
|2
|0
|0
|2-2
|0
|Abby Ryan (#3, 5-6, F, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0