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Box: St. Dominic 53, Nerinx Hall 39
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Box: St. Dominic 53, Nerinx Hall 39

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1234Final
Nerinx Hall3981939
St. Dominic417112153
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Nerinx Hall9-112-2920/46910/46
St. Dominic14-86-21150/581139/57
Nerinx HallPtsFG3FGFTFL
Mackenzie Duff (#24, Sr.)17507-100
Ella Gaona (#34, So.)60200
Allie Carosello (#43, Jr.)51100
Emma Gianino (#1, So.)30100
Ellie Girsch (#4, Jr.)21000
Hailey Braun (#23, Fr.)21000
Caroline Ritter (#40, Fr.)21000
Kaitlyn Comesana (#11, Sr.)2002-20
St. DominicPtsFG3FGFTFL
Lily Brengarth (#33, 5-8, F, Jr.)14602-22
Jessie Blaine (#4, 5-11, F, Sr.)12600-21
Delaney Smith (#10, 5-8, G, Jr.)9401-20
Jessica Larson (#5, G, Jr.)6202-53
Makinley Miller (#3, 5-5, G, Jr.)60201
Faith Henke (#13, 5-10, F, So.)5201-12
Gabby Povich (#14, 5-7, G, Jr.)1001-21
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