Box: St. Dominic 53, Nerinx Hall 39

|1
|2
|3
|4
|Final
|Nerinx Hall
|3
|9
|8
|19
|39
|St. Dominic
|4
|17
|11
|21
|53
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Nerinx Hall
|9-11
|2-2
|920/46
|910/46
|St. Dominic
|14-8
|6-2
|1150/58
|1139/57
|Nerinx Hall
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Mackenzie Duff (#24, Sr.)
|17
|5
|0
|7-10
|0
|Ella Gaona (#34, So.)
|6
|0
|2
|0
|0
|Allie Carosello (#43, Jr.)
|5
|1
|1
|0
|0
|Emma Gianino (#1, So.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Ellie Girsch (#4, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Hailey Braun (#23, Fr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Caroline Ritter (#40, Fr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Kaitlyn Comesana (#11, Sr.)
|2
|0
|0
|2-2
|0