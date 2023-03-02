|1
|2
|3
|4
|5
|Final
|Warrenton
|6
|15
|15
|11
|2
|49
|St. Dominic
|8
|17
|10
|12
|9
|56
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|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Warrenton
|17-10
|10-0
|1301/48
|1206/45
|St. Dominic
|15-12
|5-2
|1140/42
|1060/39
|Warrenton
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Isabel Benke (#1, Jr.)
|14
|1
|4
|0
|5
|Sophi Mueller (#35, Jr.)
|9
|3
|1
|0-2
|3
|Zoe Klaus (#4, Sr.)
|8
|3
|0
|2-3
|3
|Kendall Taylor (#2, Sr.)
|6
|0
|2
|0
|3
|Erin Klasing (#30, So.)
|5
|1
|1
|0
|4
|Kaelyn Meyer (#32, Sr.)
|3
|1
|0
|1-2
|2
|Nyasia Love (#5)
|2
|0
|0
|2-2
|2
|Audrey Payne (#12, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|St. Dominic
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Anna Burcham (#2, 5-4, G, Sr.)
|12
|1
|1
|7-10
|1
|Faith Henke (#33, 5-10, F, Sr.)
|12
|4
|0
|4-4
|2
|Madison Lynch (#13, 5-10, F, So.)
|10
|4
|0
|2-7
|1
|Rylee McDowell (#10, 5-6, G, Sr.)
|8
|3
|0
|2-6
|2
|Kennedy Hoff (#14, 5-7, G, Jr.)
|7
|1
|1
|2-3
|0
|Grace Alkire (#12, 5-5, G, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Mia Tabacchi (#22, 5-10, G, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|2
|Maren Hunt (#30, 5-11, C, Sr.)
|1
|0
|0
|1-2
|0