Box: St. Dominic 42, Ursuline 41

|1
|2
|3
|4
|Final
|St. Dominic
|5
|9
|8
|20
|42
|Ursuline
|7
|11
|10
|13
|41
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|St. Dominic
|9-12
|3-2
|898/43
|891/42
|Ursuline
|12-9
|2-3
|1032/49
|915/44
|St. Dominic
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Mercedes Little (#14, 5-8, F, Sr.)
|11
|2
|2
|1-2
|4
|Tori Forbeck (#2, 5-6, G, Sr.)
|10
|1
|2
|2-2
|5
|Ellie Cook (#22, 5-7, G, So.)
|10
|3
|0
|4-6
|2
|Jessica Larson (#13, 5-5, F, So.)
|5
|2
|0
|1-4
|3
|Alex Zoellner (#23, 5-7, G, So.)
|4
|1
|0
|2-4
|2
|Natalie Schellert (#10, 5-7, F, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Ursuline
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Maria Cavato (#11, Jr.)
|12
|4-12
|0-2
|4-8
|2
|Hannah Scherzinger (#5, Jr.)
|12
|3-8
|1-3
|3-6
|2
|Grace Noonan (#14, So.)
|9
|0
|3-4
|0
|3
|Grace St. Louis (#55, Jr.)
|5
|0
|1-1
|2-2
|4
|Maggie Hodge (#15, Jr.)
|2
|1-6
|0
|0
|3
|Addie Rhea (#25, Fr.)
|1
|0
|0
|1-2
|2