Box: St. Dominic 42, Ursuline 41
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Box: St. Dominic 42, Ursuline 41

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1234Final
St. Dominic5982042
Ursuline711101341
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
St. Dominic9-123-2898/43891/42
Ursuline12-92-31032/49915/44
St. DominicPtsFG3FGFTFL
Mercedes Little (#14, 5-8, F, Sr.)11221-24
Tori Forbeck (#2, 5-6, G, Sr.)10122-25
Ellie Cook (#22, 5-7, G, So.)10304-62
Jessica Larson (#13, 5-5, F, So.)5201-43
Alex Zoellner (#23, 5-7, G, So.)4102-42
Natalie Schellert (#10, 5-7, F, Sr.)21002
UrsulinePtsFG3FGFTFL
Maria Cavato (#11, Jr.)124-120-24-82
Hannah Scherzinger (#5, Jr.)123-81-33-62
Grace Noonan (#14, So.)903-403
Grace St. Louis (#55, Jr.)501-12-24
Maggie Hodge (#15, Jr.)21-6003
Addie Rhea (#25, Fr.)1001-22
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